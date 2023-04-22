Kardeşlerim dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kardeşlerim bugün var mı araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim bugün var mı? Kardeşlerim bu akşam yayınlanacak mı? 22 Nisan Kardeşlerim var mı, yok mu? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Kardeşlerim dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bugün var mı? Kardeşlerim bu akşam yayınlanacak mı? 22 Nisan Kardeşlerim var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI?

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kardeşlerim dizisi saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacaktır.