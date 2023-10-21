ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi Kardeşlerim bugün var mı? seyirciler tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim yeni bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Kardeşlerim 21 Ekim bu akşam Kardeşlerim var mı, yok mu? sorusunu araştırıyor. Peki, Kardeşlerim bugün var mı? 21 Ekim bu akşam Kardeşlerim yeni bölümü var mı?

Kardeşlerim bugün var mı? 21 Ekim bu akşam Kardeşlerim yeni bölümü var mı?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kardeşlerim son bölüm de yaşananlar izleyiciye yine merakta bırakan bir son ile bitti. Kardeşlerim yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, Kardeşlerim bugün var mı? sorusunu merak ediliyor. Kardeşlerim dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen ATV ekranlarında yayınlanan bir dizisidir. Peki, Kardeşlerim bugün var mı? 21 Ekim bu akşam Kardeşlerim yeni bölümü var mı?

KARDEŞLERİM BUGÜN VAR MI?

Ülkemizde ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle bazı yapımlar projelerinin yeni bölümlerini ekranlara getirmedi. Bu nedenle Kardeşlerim bugün var mı? sorusu araştırılıyor. Kardeşlerim dizisi 21 Ekim günü ATV yayın akışında yer alıyor. Dizi 101. bölümü ile ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren