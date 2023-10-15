Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Dizide Berk karakterini canlandıran Recep Usta diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kardeşlerim Berk diziden ayrılıyor mu sorgulatılıyor. Peki, Kardeşlerim Berk diziden ayrılıyor mu? Recep Usta diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

RECEP USTA KİMDİR?

Recep Usta, 2 Kasım 1997 'de İstanbul'da doğan tiyatro ve dizi oyuncusudur. Recep Usta'nın tanınması 2017'de katıldığı Sinema Güzeli Yarışması ile olmuştu. Tiyatro oyuncusu olan Usta, tiyatro oyunlarının yanında 2018 'de ekranlarda olan "Şahsiyet "dizisi ile de tanınmıştı. Şahsiyet dizisinde Deva karakterine can vermişti.

Projeleri devam eden genç oyuncu şu anda(2021) ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Berk karakterini canlandırıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar. Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.