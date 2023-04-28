Kardeşlerim dizisinin son bölümü sonrasında Aybike karakteri araştırılıyor. Aybike öldü mü araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kardeşlerim Aybike öldü mü? Kardeşlerim dizisi Aybike yok mu, neden yok? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kardeşlerim dizisinin son bölüm sonrasında Aybike karakterinin akıbeti araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim Aybike öldü mü? Kardeşlerim dizisi Aybike yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan çocuklar, acil müdahale ile apar topar hastaneye kaldırılırken; haberi alan herkes, perişan bir halde soluğu hastanede alır. Kendini iyice dağıtan Sarp'ı, Ahmet toparlamaya çalışır. Zehra'nın kardeşi Bahar ile Akif ve Nebahat arasında, hiç beklenmedik bir bağ kurulur. Herkes, hayati tehlikesi devam eden çocukların yaşam mücadelesini kazanmasını beklerken, Eren ailesi bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yeniden yüzleşir.

KARDEŞLERİM AYBİKE ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim dizisinde Aybike, silahlı saldırıda yaralanması sonucunda hastaneye kaldırılır. Aybike'nin kalp atışının azaldığı anlar dizide yer almıştır. Doktorların müdahalesine rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar. Aybike'nin sağlık durumu önümüzdeki bölüm belli olacaktır.