ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim oyuncuları arasında yer almakta olan Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisinden ayrılacak mı? Sorusunu merak etmekte olan birçok kişi, Kardeşlerim Asiye diziden ayrılıyor mu? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kardeşlerim Asiye diziden ayrılıyor mu?

Kardeşlerim Asiye diziden ayrılıyor mu? Sorusu, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konular arasında bulunuyor. Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kardeşlerim Asiye diziden ayrılıyor mu? Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisinden ayrılacak mı?

KARDEŞLERİM ASİYE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine can vermekte olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un diziden ayrılacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Son zamanlarda sosyal medya üzerinde ve bazı internet sitelerinde Su Burcu Yazgı Coşkun'un kendisine zaman ayırmak için yeni sezonda yer almayacağına dair iddialar yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren