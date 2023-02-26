ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi sevilerek takip ediliyor. Dizinin yeni bölümlerini yakından takip eden seyirciler ise son bölümün ardından Kardeşlerim Akif öldü mü? Kardeşlerim Akif diziden ayrılıyor mu? Celil Nalçakan Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor mu? sorularını araştırdı.

Kardeşlerim dizisinin sevilen karakteri Akif'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi ilk yayınlandığı günden beri büyük ilgi topladı. İzleyiciler ise Kardeşlerim Akif öldü mü? Kardeşlerim Akif diziden ayrılıyor mu? Celil Nalçakan Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor mu? sorularını araştırdı.

KARDEŞLERİM AKİF ÖLDÜ MÜ?

79. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 80. bölüm fragmanında Akif'in tekerlekli sandalye ile düşme sahnesinin ardından akıllara Akif öldü mü? sorusu geldi. Kardeşlerim Akif'in ölüp ölmediği hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin 80. bölümünün yayınlanması ile belli olacak.