Kardeşlerim 98.bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı full izle!

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmektedir. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Arama motorlarında Kardeşlerim 98.bölüm fragmanı sorgulatılıyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi her Cumartesi seyircisiyle buluyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kardeşlerim 98.bölüm fragmanı!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

KARDEŞLERİM 98.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!