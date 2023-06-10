Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim bugün 94. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 95. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her Cumartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim 94. bölümünün ardından 95. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şevval'in tehlikeli hamlesi

"İnsanlık gerçekten çok ilerledi, artık gözükmüyor!"

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar. Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eren ailesi'ne şaşırtan teklif

"İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…"

Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.