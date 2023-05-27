Kardeşlerim 92.bölüm CANLI İZLE! 27 Mayıs Kardeşlerim yeni bölüm İZLE! Kardeşlerim dizisi CANLI YAYIN!

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirirken, Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır. Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar. Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yaparken, Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Orhan'ın hayalini gerçekleştirmek için sürpriz bir yarışmaya katılan Eren kuzenler ve dostları, şok edici bir durumla karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM 92.BÖLÜM CANLI İZLE!

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim 92.bölümü her Cumartesi saat 20.00'da ATV'de olarak canlı olarak yayınlanmaktadır.