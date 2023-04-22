Kardeşlerim 87.bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim son bölüm ne oldu? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kardeşlerim 87. bölüm fragman izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kardeşlerim son bölüm ne oldu? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM 87.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kardeşlerim dizisinin 87.bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı YouTube kanalları üzerinden yayınlanmıştır.