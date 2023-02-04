Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim bugün 78. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 79. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her Cumartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim 78. bölümünün ardından 79. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer ile Asiye'nin arası açılıyor

"Kalbimi kırıyorsan, içinden sağlam çıkamazsın!"

Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken, Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirir. Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır. Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaktadır. Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken, Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girer. Ömer'in bir kez daha Asiye'nin sözüne inanmaması ise, Asiye'yi artık tamamen çileden çıkartır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu ilacın ne işi var burada?"

"Kalbim kırık, dikkat et elini kesmesin…"

Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ayla'nın yaptığı acımasız girişim, Şengül ve Orhan'ı şoke ederken, Ömer kafasındaki soru işaretlerini çözmek için, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.