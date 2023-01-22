Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı! Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları başta olmak üzere dizi hakkındaki detaylar merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE! Kardeşlerim gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 77. BÖLÜM FRAGMANI!

İzleyiciler tarafından merakla beklenmekte olan Kardeşlerim dizisi 77. bölüm fragmanı 22 Ocak tarihinde izleyenleri ile buluştu. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyiciler, haberimizin içerisinde yer alan detaylar kısmından yeni bölüm fragmanına ulaşabilir. İyi seyirler.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar. Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır. Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.