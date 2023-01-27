Kardeşlerim 77. Bölüm 2. Fragmanı | "Gerçekten korktuğum oldu galiba..."Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!Kardeşlerim 76. Bölüm Özeti: "Biz çok güzel çiçek açardık ama yanlış toprağa ekildik.

Kardeşlerim 77. Bölüm 2. Fragmanı | "Gerçekten korktuğum oldu galiba..."

Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!

Kardeşlerim 76. Bölüm Özeti:

"Biz çok güzel çiçek açardık ama yanlış toprağa ekildik…"

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar. Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır. Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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