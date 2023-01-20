Kardeşlerim 76. Bölüm 2. Fragmanı | "Asla senin gibi olmayacağım!"
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Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!Kardeşlerim 76. Bölüm 2. Fragmanı | "Asla senin gibi olmayacağım!
Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!
Kardeşlerim 76. Bölüm 2. Fragmanı | "Asla senin gibi olmayacağım!"
Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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