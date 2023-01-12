Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 75. bölüm fragmanı İZLE! sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır. Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer. Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır. Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

KARDEŞLERİM 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim 75. Bölüm fragmanı 12 Ocak tarihinde izleyicileri ile buluştu. Kardeşlerim 75. Bölüm fragmanını izlemek için aşağıda yer alan Kardeşlerim 75. Bölüm fragmanı izleme linki üzerinden yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM 75. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ