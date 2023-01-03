Kardeşlerim 74. Bölüm Fragmanı | "Yardım çağırın, çabuk!"
TV Haberleri
Ömer, Süsen'in hareketlerinden onun bir şeyler sakladığını anladı.
Ömer, Süsen'in hareketlerinden onun bir şeyler sakladığını anladı. Leyla'ya ne oluyor?
Kardeşlerim 74. Bölüm Fragmanı | "Yardım çağırın, çabuk!"
Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın
https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join
Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
Kardeşlerim kanalına abone olmak için; http://atv.link/krds
atv YouTube kanalına abone olmak için; http://atv.link/abone
Kardeşlerim Facebook: https://www.facebook.com/kardeslerimatv
Kardeşlerim Instagram: www.instagram.com/kardeslerim
Kardeşlerim Twitter: https://twitter.com/kardeslerimatv
#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer
atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone
atv Facebook: https://www.facebook.com/atv
atv Instagram: https://www.instagram.com/atvturkiye
atv Twitter: https://twitter.com/atvcomtr
atv TikTok: https://www.tiktok.com/@atv