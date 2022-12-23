Kardeşlerim 73. Bölüm 2. Fragmanı | " ?Bırak Beni" @atvturkiye ?
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Ömer'in doğum günü için herkes heyecanlıdır.
Ömer'in doğum günü için herkes heyecanlıdır. Doruk evi terk ediyor. Orhan evliliğini sürdürmeme kararı alıyor. Süsen Leyla'yı merdivenlerden itiyor. Kardeşlerim 73. Bölüm 2. Fragmanı | " ?Bırak Beni" Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın
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Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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