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Kardeşlerim 72. Bölüm Fragmanı | "Asiye'nin ağabeyi Kadir mi bu?" - @atvturkiye ?

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Kardeşlerim 72. Bölüm Fragmanı | "Asiye'nin ağabeyi Kadir mi bu?" Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/joinŞengül tek başına doğum mu yapıyor?

Kardeşlerim 72. Bölüm Fragmanı | "Asiye'nin ağabeyi Kadir mi bu?" Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın

https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join

Şengül tek başına doğum mu yapıyor? Asiye, Doruk'un kendisine inanmadığı için üzgündür. Leyla telefondan Kadir'in kaza yaptığı anı görüyor.

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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Kaynak: DailyMotion.com / TV

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