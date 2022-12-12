Kardeşlerim 71. Bölüm 2. Fragmanı | "Madem aramızdan çekilmiyorsun..." - @atvturkiye ?
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Kardeşlerim 71. Bölüm 2. Fragmanı | "Madem aramızdan çekilmiyorsun.."Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.
Kardeşlerim 71. Bölüm 2. Fragmanı | "Madem aramızdan çekilmiyorsun.."
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Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler. Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.
Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).
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