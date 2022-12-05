Kardeşlerim 71 bölüm fragmanı yayınladı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 71.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 71. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 71. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? 71. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim dizisininoyuncuları kimlerdir?Detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getiriyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

KARDEŞLERİM DİZSİNİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer. Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.

KARDEŞLERİM HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren

KARDEŞLERİM 71.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!