Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim bugün 68. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 69. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her Cumartesi saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim 68. bölümünün ardından 69. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

KARDEŞLERİM 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer çaresizliğiyle baş başa!

"Avuçlarımda hayal kırıklığı var benim, anlatsam anlar mısın?"

Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır. Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir. Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Oğluna sarılmayacak mısın?"

"Boşuna isyan etme gökyüzü, benim kadar ağlayamazsın!"

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.