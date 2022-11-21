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Kardeşlerim 69. Bölüm Fragmanı | " O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil..." @atv ?

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Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!Kardeşlerim 69. Bölüm Fragmanı | " O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil..." Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.

Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!

Kardeşlerim 69. Bölüm Fragmanı | " O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil..." Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın

https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; http://atv.link/krds

atv YouTube kanalına abone olmak için; http://atv.link/abone

Kardeşlerim Facebook: https://www.facebook.com/kardeslerimatv

Kardeşlerim Instagram: www.instagram.com/kardeslerim

Kardeşlerim Twitter: https://twitter.com/kardeslerimatv

#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Celil Nalçakan Cüneyt Mete Youtube TV Haberler

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