Kardeşlerim 68. Bölüm Fragmanı | "Davul bile dengi dengine..." @atv ?
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Kardeşlerim 68. Bölüm Fragmanı | "Davul bile dengi dengine..." Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.
Kardeşlerim 68. Bölüm Fragmanı | "Davul bile dengi dengine..." Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın
https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join
Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!
Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Aslı Mavitan (Ayla),Sevgi Yılmaz( Yıldız Kültür),Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),Cihan Şimşek (Oğulcan),Melis Minkari (Aybike),Recep Usta (Berk),Lizge Cömert (Süsen),Berk Ali Çatal (Tolga),Evrim Doğan (Gönül),Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),Nazlı Çetin (Leyla Barçın).
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#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer
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