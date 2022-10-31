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Kardeşlerim 66. Bölüm Fragmanı

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Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ınhttps://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/joinKardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Aslı Mavitan (Ayla),Sevgi Yılmaz(

Ayrılacaklardan yararlanmak için KATIL'ın

https://www.youtube.com/channel/UCZLOnq-F5zhTWNUDjcEYByw/join

Kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),Simge Selçuk (Nebahat),Aslı Mavitan (Ayla),Sevgi Yılmaz( Yıldız Kültür),Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),Cihan Şimşek (Oğulcan),Melis Minkari (Aybike),Recep Usta (Berk),Lizge Cömert (Süsen),Berk Ali Çatal (Tolga),Evrim Doğan (Gönül),Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),Nazlı Çetin (Leyla Barçın).

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; http://atv.link/krds

atv YouTube kanalına abone olmak için; http://atv.link/abone

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#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer

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Kaynak: DailyMotion.com / TV

Celil Nalçakan Sevgi Yılmaz Youtube TV Haberler

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