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Kardeşlerim 63. Bölüm Fragmanı | "İmdat!" @atv ?

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Kardeşlerim 63. Bölüm Fragmanı | "İmdat!"#kardeşlerim Cumartesi Saat 20: 00'de atv'de!

Kardeşlerim 63. Bölüm Fragmanı | "İmdat!"

#kardeşlerim Cumartesi Saat 20: 00'de atv'de! ?

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Aslı Mavitan (Ayla),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),

Cihan Şimşek (Oğulcan),

Melis Minkari (Aybike),

Recep Usta (Berk),

Lizge Cömert (Süsen),

Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan (Gönül),

Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),

Nazlı Çetin (Leyla Barçın).

#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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