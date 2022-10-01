ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 61. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kardeşlerim 62. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kardeşlerim 62. bölüm fragmanı çıktı mı, nerede yayınlanır? İşte detaylar...

Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 61. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 61. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Kardeşlerim 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 61. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin 62. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 61. bölümün ardından 62. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O adam benim babam mı?"

"Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…"

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer çıkış yolu arıyor

"İnsanlık parayla olsaydı, hediye alacağımız çok kişi vardı…"

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eski; Suzan'ın şimdiki eşi, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren (Yiğit Koçak), (1-): Hatice ve Veli'nin evlatlık oğlu, Suzan'ın ve eski sevgilisi Ahmet Yılmaz'ın gerçek oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eski eşi Akif'in şimdiki eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.