Kardeşlerim 62. Bölüm 2. Fragmanı | " Ölürse kurtulamazsın parmak izin var" @atv ?

Kardeşlerim 62. Bölüm 2. Fragmanı | " Ölürse kurtulamazsın parmak izin var"#kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!?Kardeşlerim 61.Bölüm Özeti: "Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz...

Kardeşlerim 62. Bölüm 2. Fragmanı | " Ölürse kurtulamazsın parmak izin var"

#kardeşlerim Cumartesi 20: 00'de #atv'de!?

Kardeşlerim 61.Bölüm Özeti:

"Kardeşlik öyle bir denizdir ki, dibi asla bulunmaz…"

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir. Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler. Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur. Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Aslı Mavitan (Ayla),

Sevgi Yılmaz( Yıldız Kültür),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),

Cihan Şimşek (Oğulcan),

Melis Minkari (Aybike),

Recep Usta (Berk),

Lizge Cömert (Süsen),

Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan (Gönül),

Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),

Nazlı Çetin (Leyla Barçın).

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