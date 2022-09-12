Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşlerim 59. Bölüm Fragmanı | " İşimiz var bu çocuklarla..."

TV Haberleri

Kardeşlerim 59. Bölüm Fragmanı | " İşimiz var bu çocuklarla..."?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.

Kardeşlerim 59. Bölüm Fragmanı | " İşimiz var bu çocuklarla..."

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan(Gönül)

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

atv Facebook: https://www.facebook.com/atv

atv Instagram: https://www.instagram.com/atvturkiye

atv Twitter: https://twitter.com/atvcomtr

atv TikTok: https://www.tiktok.com/@atv

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Fadik Sevin Atasoy Celil Nalçakan Cüneyt Mete Youtube TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title