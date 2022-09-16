Kardeşlerim 59. Bölüm 2. Fragmanı | " O Çoçuk Senin Oğlun..." @atv ?
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Kardeşlerim 59. Bölüm 2. Fragmanı | " O Çoçuk Senin Oğlun..."#kardeşlerim Cumartesi Saat 20: 00'de atv'de!
Kardeşlerim 59. Bölüm 2. Fragmanı | " O Çoçuk Senin Oğlun..."
#kardeşlerim Cumartesi Saat 20: 00'de atv'de! ?
?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7
?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r
Oyuncular:
Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan),
Simge Selçuk (Nebahat),
Aslı Mavitan (Ayla),
Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),
Cihan Şimşek (Oğulcan),
Melis Minkari (Aybike),
Recep Usta (Berk),
Lizge Cömert (Süsen),
Berk Ali Çatal (Tolga),
Evrim Doğan (Gönül),
Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),
Nazlı Çetin (Leyla Barçın).
#Kardeşlerim #atv #Asdor #AyBer