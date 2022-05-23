Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 54. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 54. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 54. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ERen kardeşler, Sevgi Teyze'nin parasını yerine koyabilmek için canla başla çalışmaya başlarlarken, Akif de düştüğü bataktan kurtulmak için Ataman Koleji'yle ilgili radikal bir karar alır. Şengül ve Orhan cephesinde yaşanan önemli gelişmeler, Şengül'ün gergin ve mutsuz günler geçirmesine neden olur. Berk ve Doruk, kızlarla sürpriz bir iddiaya girerken; çocuklara kendini sevdirmeyi başaran Sevgi Teyze ise, kümeste kalmak için sandıklarından çok daha isteklidir.

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