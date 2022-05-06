Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 51. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 51. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar. Yaşanan olayların ardından Ayla'nın kızları artık okulda istememesi ise, Ataman Koleji'nde büyük bir yankı uyandırırken; kümese gelen beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder.

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