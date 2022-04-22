Kardeşlerim 49. Bölüm 2. Fragmanı |"Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" @atv ?

48. Bölümü izlemek için tıklayın: https://bit.ly/3McgpNu

?Oğulcan'ın hayatı tehlikede! https://youtu.be/Dal3ZVHUau4

Dans seçmelerinde Oğulcan'ın ihanet şoku! https://youtu.be/56VFaTHs9tE

Aybike, Berk'i kıskanırsa...

https://youtu.be/HI5rY8wstkU

Süsen: "Seni çok seviyorum Ömer!"

https://youtu.be/1CFBkGUmdbU

Ömer'den Süsen'e romantik sürpriz...

https://youtu.be/pO-rxAnpdz8

Oğulcan'ın hayatı tehlikede!

https://youtu.be/Dal3ZVHUau4

Kardeşlerim 48. Bölüm Özeti:

"Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış öğretmişler."

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

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Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Evrim Doğan(Gönül)

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