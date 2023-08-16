Atv ekranlarında Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi Kardeşlerim, 4. Sezon çekimleri için bugün sete çıktı. Peki, Kardeşlerim 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

"Kardeşlerim"in setten ilk gün fotoğrafı dizinin başrol oyuncularından geldi. Yeni sezon için oldukça heyecan duyduklarını söyleyen oyuncular, dizinin hayranlarına sürpriz gelişmelere de hazırlıklı olmalarını belirttiler. Peki, Kardeşlerim 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

KARDEŞLERİM 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve romantik türündeki Türk televizyon dizisidir.[2] Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran yer almaktadır.

Çekim yerleri

Dizi, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, özellikle Fatih'te çekilmektedir. Dizideki mekânlardan biri olan Ataman Koleji için Eyüpsultan'daki Özel Kemerburgaz Bilim Okulu kullanılmaktadır.

Soundtrack albümü

Dizinin müziklerinin yer aldığı soundtrack albümü 18 Haziran 2021'de piyasaya çıkmıştır.Müzikler, Alp Yenier ve Güliz Ayla tarafından hazırlanmıştır. Albümde toplam 41 müzik bulunmaktadır

Uluslararası yayın

Dizi, For My Family adıyla dünya piyasasına çıkmıştır. İspanya Şili Cezayir, Bahreyn, Çad, Cibuti, Mısır, Gazze, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria, Yemen, RusyA, Romanya, İsrail, Özbekistan olmak üzere 30'dan fazla ülkede yayınlanmaktadır. 15 Ağustos 2021'de Orta Doğu'nun en büyük internet platformlarından olan OSN'de yayımlanmaya başlamıştır

Kardeşlerim 4. yeni sezon YAYIN TARİHİ AÇIKLANMADI AMA Eylül ayı itibariyle yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor.