Kardeşlerim 101.bölüm fragmanı! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

Popüler dizi Kardeşlerim'in 100. bölümü izleyici ile buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim 101.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kardeşlerim 101.bölüm fragmanı!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM NE OLDU?

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar. Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.

KARDEŞLERİM 101.BÖLÜM FRAGMANI!

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim 101.bölümü henüz yayınlanmamıştır. Dizinin fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.