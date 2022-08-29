Kardeşlerim YENİ SEZON fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Kardeşlerim dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kardeşlerim 10. fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Kardeşlerim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim konusu nedir? Kardeşlerim 10. Fragmanı nasıl izlenir! Kardeşlerim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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