NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Kardeşini ve oğlunu şehit veren anne Nuran Polat: "Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum"

Şehit ailesinin evlat hasreti bu bayramda da dinmeyecek

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Polat ailesinin 2009 yılında şehit olan oğullarına olan hasreti bu bayramda da sürecek. Şehadetinin yıldönümünde evlatlarının mezarı başına giden acılı anne-babanın sözleri yürekleri dağladı. Bir bayramı daha oğlu olmadan geçirecek olmanın acısının çok büyük olduğunu ifade eden 1995 yılında kardeşi, 2009 yılında oğlunu şehit veren anne Nuran ve baba Yaşar Polat, "Mertebesi güzel ama acısı çok büyük" dedi. Anne Nuran Polat, oğlunun şehit düştüğü yere çok gitmek istediğini de ifade ederek, yetkililere seslendi.

Dayısı Bülent Özçelik ile aynı kaderi paylaşarak teröristlerce şehit edilen Emrah Polat'ın acılı anne ve babası evlatlarının yasını tutmaya devam ediyor. 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarında, PKK'lı teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen 9 askerden biri olan Piyade Komando Er Emrah Polat'ın Nazilli'de yaşayan anne ve babası Nuran ve Yaşar Polat, evlatlarının şehadet mertebesine erdiği 13. yıldönümü olan 29 Nisan öncesinde yine mezarlıktan ayrılmadı. Erkek kardeşi Bülent Özçelik'i 1995 yılında Şırnak-Uludere'de, oğlu Emrah Polat'ı ise 2009 yılında Diyarbakır-Lice'de şehit veren Nuran Polat'ın tek isteği ise oğlunun şehit düştüğü son nefesini verdiği yere bir kere olsun gidebilmek.

"Mertebesi güzel ama acısı çok büyük"

Acılı şehit annesi Nuran Polat bir bayramı daha evladından ayrı geçireceğini ifade ederek, "Bu bayram da Emrah'ım yok yanımda. İçim hüzün dolu. Zaten her zaman anneler gününde içim buruktu. Bu bayram bu anneler gününde de yine içim buruk. Bayram geliyor ve yine içim buruk. Mezarına gidip ağlayıp ağlayıp eve geliyorum. Odasına geçip ağlıyorum. İçim yaralı. 12 yıl bitecek, 13'e girecek. Yavrumdan ayrıyım. Emrah 2009'da şehit oldu. 29 Nisan'da şehadetinin yıldönümü. Mertebesi güzel ama acısı çok büyük. Her zaman yavrum kalbimde. Her zaman onu anacağım. Ölene kadar da yavrumu unutmayacağım. 1995 yılında tezkeresine 15 gün kala şehit olan kardeşimin mezarı ise şu an Kars-Sarıkamış'ta. Her ikisi için bu odayı yaptık. Hasretlerini burada gideriyoruz. Zaten aklımızdan hiç çıkmıyorlar. Bütün şehit ailelerimizin mübarek bayramını da kutlarım. Büyüklerin ellerinden küçüklerin de gözlerinden öperim. Herkesin acısı kendine" dedi.

"Oğlumuzun son nefesini verdiği yere çok gitmek istiyorum"

Oğlunun Nazilli Merkez Eğriboyun Aile Mezarlığı'nda bulunan şehitler mezarlığındaki kabrini sık sık ziyaret ettiğini ifade eden anne Nuran Polat, Kars-Sarıkamış'taki kardeşinin mezarına ve oğlunun şehadete erdiği Diyarbakır-Lice'deki son nefesini verdiği yere gitmeyi çok istediğini belirterek: "Oğlumun şehit olduğu yere gitmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak işitiyorum. Beni oğlumun şehit olduğu yere götürmesini istiyorum. Zaten kardeşim Kars-Sarıkamış'ta, gidemiyorum. Hiç olmazsa oğlumun şehit olduğu yere gitmek istiyorum. Oğlumuzun son nefesini verdiği yere çok gitmek istiyorum. Yetkililerimize sesimi duyurmak istiyorum" diye konuştu.

"Her yıl böyle buruk geçiyor bizim için"

13 senedir oğlundan ayrı olduğunu ve çok üzüldüğünü ifade eden Şehit Babası Yaşar Polat ise "13 senedir oğlumdan ayrıyız. Her ölüm yıldönümünde 29 Nisan'da annesiyle beraber geliyoruz. Mezarını ziyaret ediyoruz. Hiçbir dakika gönlümüzden çıkmıyor. Her yıl böyle buruk geçiyor bizim için. Bütün şehit ailelerimize ve şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim. Ailelerine sabırlar dilerim. Devletimize Allah zeval vermesin. Bütün askerlerimizi Allah kanadının altına alsın. Rabbim kimseye acılarını göstermesin. Bu yıl da bayramımız onsuz geçiyor. Evet makamı cennet olsun şehit ama ayrılık çok zor. Evlat acısı çok zor kim ne derse desin. Kayınım Bülent Özçelik 95 yılında Şırnak Uludere'de şehit oldu. Onun mezarı da Sarıkamış'ta. Gidemiyorum. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Allah rahmet eylesin. Bu ülkeye iki şehit veren bir aileyiz. Hem kayınım, hem oğlum şehit" dedi.