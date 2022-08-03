Kardeşim İçin Der'a filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kardeşim İçin Der'a nerede çekildi, hangi ülkede?
Bugün TRT 1'de Kardeşim İçin Der'a filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kardeşim İçin Der'a filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kardeşim İçin Der'a filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Kardeşim İçin Der'a hangi ülke, il ve ilçede çekilmiştir? İşte ayrıntılar...
Kardeşim İçin Der'a filminin yönetmenliğini Murat Onbul'un üstleniyor. Filmin başrollerinde İlker Kızmaz, Cem Uçan gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kardeşim İçin Der'a filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kardeşim İçin Der'a nerede çekildi, hangi ülkede?
Kardeşim İçin Der'a filminin çekimleri Gaziantep ve Cerablus'ta yapıldı.
Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye'ye geri döner. Kardeşi Ömer'in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali kardeşini kontrolü altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.
İlker Kızmaz
Cem Uçan
Mehmet Çevik
Berna Koraltürk
Umut Karadağ
Nusret Çetinel
Safa Tabur
Mert Karabulut