Kardeşim İçin Der'a filminin yönetmenliğini Murat Onbul'un üstleniyor. Filmin başrollerinde İlker Kızmaz, Cem Uçan gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kardeşim İçin Der'a filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kardeşim İçin Der'a nerede çekildi, hangi ülkede?

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim İçin Der'a filminin çekimleri Gaziantep ve Cerablus'ta yapıldı.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali, rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrılan bir gençtir. Yıllar sona annesi ve kardeşinin yanına Suriye'ye geri döner. Kardeşi Ömer'in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali kardeşini kontrolü altına almaya çalışır. Fakat hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadan kardeşi ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazılar yazdığını görür. Ali, kendi çektiği sıkıntıları kardeşi ve diğer çocukların çekmemesi için zorlu bir mücadeleye girişir.

KARDEŞİM İÇİN DER'A FİLM OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kızmaz

Cem Uçan

Mehmet Çevik

Berna Koraltürk

Umut Karadağ

Nusret Çetinel

Safa Tabur

Mert Karabulut