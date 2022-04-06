Kardeş kardeşe fitre verebilir mi? DİYANET AÇIKLADI! Kardeşe fitre verilir mi? Kardeşe fitre düşer mi?

Kardeş kardeşe fitre verebilir mi? Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşlar çeşitli dini sualler ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre ile ilgili fetvalar almaya çalışmakta. O suallerden birisi de Kardeşe fitre verilir mi? Fitre verecek vatandaşlar tarafından Kardeşe fitre düşer mi? merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Kardeş kardeşe fitre verebilir mi? Kardeşe fitre verilir mi? Kardeşe fitre düşer mi? İşte detaylar...

KARDEŞ KARDEŞE FİTRE VEREBİLİR Mİ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

2022 FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

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