Kardeniz Kılıç kim? TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir? - Haberler

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Kardeniz Kılıç kim? TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir?

Kardeniz Kılıç kim? TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir?

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. İddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç'a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı. Peki, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç kimdir?

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Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç'a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin story'sinde yer aldı. İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı. Peki, Kardeniz Kılıç kimdir?

KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

Boy: 1.76

Kilo: 60

Doğum tarihi: 9 Ocak 1999

Aslen Muş'un Vartova ilçesinden olan Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 tarihinde doğan Kardeniz Kılıç, ailesiyle beraber İzmir'de büyümüş ancak üniversite eğitimi için başka bir şehirde yaşamına devam etmiştir. Kardeniz Kılıç mesleği Influncer ve modelliktir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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