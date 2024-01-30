Kardeniz elendi mi? Survivor Kardeniz neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kardeniz konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Kardeniz elendi mi? Survivor Kardeniz neden yok 2024?

SURVİVOR KARDENİZ KİMDİR?

Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 doğumludur. 24 yaşında olan Kardeniz Kılıç influencerdır ve modellik yapmaktadır. Kardeniz Kılıç Survivor 2023 yedeklerinde yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardeniz Kılıç'ın İnstagram'da 456 bin takipçisi bulunmaktadır.

KARDENİZ ELENDİ Mİ?

Survivor Kardeniz elenmedi, yarışmaya devam ediyor.