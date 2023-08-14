KARDEMİR işçi alımı CANLI YAYIN! KARDEMİR işçi çekilişi ne zaman? KARDEMİR işçi alım kurası belli oldu mu?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekileceğini duyurdu. KARDEMİR işçi alımı canlı yayından takip etmek isteyenler, KARDEMİR işçi çekilişi ne zaman olduğunu araştırıyor. KARDEMİR işçi alım kurası belli oldu mu gündeme geliyor. Peki, KARDEMİR işçi alımı canlı yayın! KARDEMİR işçi çekilişi ne zaman? KARDEMİR işçi alım kurası belli oldu mu?

KARDEMİR, işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekileceğini duyurdu. KARDEMİR işçi alımı canlı yayını takip etmek isteyenler, KARDEMİR işçi çekilişi ne zaman? KARDEMİR işçi alım kurası belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. KARDEMİR işçi alımı canlı yayın! KARDEMİR işçi çekilişi ne zaman? KARDEMİR işçi alım kurası belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

KARDEMİR İŞÇİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi kadrosunda istihdam edilecek 300 kişi için kura çekileceğini duyurdu. İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında yapılacak kura çekimi, 14 Ağustos'ta Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

KARDEMİR İŞÇİ ALIM KURASI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İşçilik pozisyonları için belirtilen kriterlere uygun adaylar arasında 14 Ağustos'ta saat 10.00'da Karabük Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekileceği aktarılan açıklamada, kura çekimine davet için uygun adayların SMS ile ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.

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