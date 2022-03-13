Kardan dolayı kapalı yollar! 13 Mart BUGÜN ve YARIN hangi yollar kapalı? Karayolları kapalı yollar listesi! Bugün hangi yollar kapalı veya açık?

Karayolu kapalı yollar hakkında seyahat edecek vatandaşlar araştırma yapmakta. Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 13 Mart bugün hangi yollar kapalı olacak? 13 Mart trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Yol durumu! 13 Mart hangi yollar kapalı? Yolu ne zaman açılacak? İstanbul'da yollar açık mı? Karayolları yol durumu! Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Yollar neden kapalı? Detaylar haberimizde...

KARAYOLLARI KAPALI YOLLAR

İSTANBUL İL GENELİNDE 10-11-12-13.03.2022 TARİHLERİNDE YOĞUN KAR YAĞMASI DURUMUNDA İL DIŞINDAN GELEREK İSTANBUL'A SEYİR EDECEK AĞIR TONAJLI VE YÜK TAŞIYAN ARAÇLARIN OLUŞTURMASI MUHTEMEL YOL KAPANMALARINA SEBEP VERMELERİNİ ENGELLEMEK AMACIYLA TRAFİK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE ALINARAK ALTERNATİF YOLLARA VEYA BÖLGEDE BULUNAN EN YAKIN TIR PARKLARINA YÖNLENDİRİLECEKTİR.

KARDAN DOLAYI KAPALI YOLLAR!

13.03.2022 YOL DURUMU!

TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52.km.leri arasında hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanmaktadır.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trafik güvenliği nedeniyle; hafif tonajlı taşıtlar 6.km.deki servis yolundan, İstanbul istikametine gidecek olan ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendirilmektedir.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4.km.leri arsaında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Suluova-Amasya yolunun 9-10.km.leri arasında (Çevre Yolu Mevkii) bulunan T1 Tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45.km.sinde bulunan Akyazı Tünelinde yapılmakta olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası, 08:00-20:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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