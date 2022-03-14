Karda AVM'ler kaçta kapanacak? 14 Mart bugün alışveriş merkezleri kapalı mı, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Karda AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre, İstanbul'da devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Karda AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

BUGÜN AVMLER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, son olarak 12 Mart tarihi için açıklama yapmıştı. AVM'lerin 12 Mart'ta 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağı, 19.00'da kapanacağı açıklanmıştı. Ancak 14 Mart için alınmış özel bir karar bulunmamaktadır. Bu nedenle alışveriş merkezlerinin 10.00 ile 22.00 arasında açık olması beklenmektedir.

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