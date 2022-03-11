AVMler kaçta kapanıyor? Karda alışveriş merkezleri kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık? - Haberler

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AVMler kaçta kapanıyor? Karda alışveriş merkezleri kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık?

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AVMler kaçta kapanıyor? Karda alışveriş merkezleri kapalı mı? AVM'ler saat kaça kadar açık?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre, İstanbul'da devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışında AVM'lerin erken kapanmasına karar verilmişti. AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Karda AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre, İstanbul'da devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Karda AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

BUGÜN AVMLER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağını açıkladı.

AVM'LER 12.00'DEN İTİBAREN MÜŞTERİ KABUL EDECEK

Avdagiç'in sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Karda AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık?

Avdagiç'in paylaşımını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da paylaştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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