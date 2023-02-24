Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybının ve yıkımın en fazla yaşandığı şehirlerin başında gelen Hatay'a giderek çalışmalara katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir haftayı aşkın süredir buradaki yardım faaliyetlerini yönetiyor. Peki, Karbon Elyaf yöntemi nedir? Karbon Elyaf yöntemi neden kullanılır? İstanbul'da uygulanacak olan Karbon Elyaf yöntemi nedir?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da çadırkentteki vatandaşlarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası İstanbul depremine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili de konuştu. Yapılan konuşma nedeniyle Karbon Elyaf yöntemi nedir? Sorusu da merak edildi. Peki, Karbon Elyaf yöntemi nedir? Karbon Elyaf yöntemi neden kullanılır? İstanbul'da uygulanacak olan Karbon Elyaf yöntemi nedir?

KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR?

Karbon elyaf; metallere oranla, gerilmeye karşı çok daha sağlam, mukavemeti yüksek ve hafif bir malzeme. Yüzde 95'ten fazlası karbon atomlarından oluşan, insan saçından daha ince filamentler halinde hazırlanıyor. Uygulanacak malzeme, 3000, 6000, 12000, 24000 gibi sayıda değişen filamentten oluşan iplikler şeklinde üretiliyor. Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm'den daha ince kumaş haline getiriliyor. Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor.

İplik yumuşaklığında olan lifler kolayca istenilen şekle getirilerek kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.