Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi ne demek? Karbon ayak izi nasıl hesaplanır?

Dünyanın sonraki nesillere de aynı şekilde aktarılabilmesi amacıyla karbon ayak izini azaltmak için birçok ülke harekete geçti. Karbon ayak izinin ne olduğu merak eden vatandaşlar ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi ne demek?

Karbon ayak izi, petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların yakılması sonucunda karbon salınımı gerçekleşiyor. Karbon ayak izi, belirli bir zaman içerisinde insan faaliyetleri sonucu oluşan, dolaylı ya da doğrudan atmosfere yayılan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri ile hesaplanıyor. Peki, Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi ne demek? İşte detaylar haberimizde...

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: doğrudan (birincil) ayak izi ve dolaylı (ikincil) ayak izi. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım (söz gelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının, ikincil ayak izi ise kullandığımız ürünlerin tüm yaşamın döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

KARBON AYAK İZİ NASIL HESAPLANIR?

Bizler her gün yaptığımız faaliyetler ile bu sera gazlarının salınımına neden olmakta. Bu etki de bizim karbon ayak izimizdir.

Bindiğimiz araçların egzoz borusundan çıkan gazlarda olduğu gibi kimi zaman bu karbon salınımını çok açık bir şekilde görürüz. Kimi zaman ise durum bu kadar görünür değildir. Örneğin; marketten satın aldığımız ürünlerin üretiminden nakliyesine kadar olan süreçte açığa çıkan CO2 gibi.

Karbon ayak izi, belirli bir zaman içerisinde insan faaliyetleri sonucu oluşan, dolaylı ya da doğrudan atmosfere yayılan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri ile hesaplanıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan araştırmaya göre bir kişinin karbon ayak izini oluşturan etmenler şu oranlarda dağıtılmıştır:

%15 – Doğalgaz, Petro, kömür ve diğer yakıtlar

%14 – Eğlence, gezme, tatil

%12 – Elektrik tüketimi

%12 – Kamusal alandaki faaliyetler

%10 – Bireysel araç kullanımı

%9 – Temel ev eşyaları

%7 – Araç imalatındaki pay

%6 – Tatil ulaşımı

%5 – Yiyecek ve içecek tüketimi

%4 – Giyecek tüketimi

%3 – Toplu taşıma kullanımı

%3 – Finansal hareketler