Karayolları kura çekimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Karayolları kura çekimini bekleyenler ise arama motorlarında Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanır? Karayolları kura sonuç sorgulama ekranı! araması yapıyor.

Karayolları kura çekimi hakkında merak edilenler arasında Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yer alıyor. Karayolları kura çekiminin bugün itibari ile başlamasının ardından kuraya katılan vatandaşlar Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanır? Karayolları kura sonuç sorgulama ekranı! araması yapıyor.

KARAYOLLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karayolları kura çekimi, kuraların sonlanmasıyla beraber açıklanacak. Kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

KARAYOLLARI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Karayolları kura çekiminin canlı yayını bulunmuyor. Karayolları kura çekimi KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları noter onayının ardından erişime açılacak.

KGM KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

KARAYOLLARI KURA NE ZAMAN?

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 Mayıs 2023 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantısı verilen İlk Atama Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 22/05/2023 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ATAMAYA ESAS BELGELER :

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir) (Askerlik görevini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi ilave edilecektir.)

Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

Belgelik Fotoğraf (6 adet) ("Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun olacak)

Sağlık Kurulu Raporu

Mal Bildirim Formu (arkalı önlü tek kağıda çıktı alınacak)

KGM İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI