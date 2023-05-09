Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Karayolları kura ne zaman, saat kaçta ve 2023 KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, Karayolları kura ne zaman, saat kaçta? 2023 KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM işçi alımı için kura çekimi ne zaman olacağı ve KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacağı sıklıkla araştırılıyor. Karayolları kura ne zaman, saat kaçta ve 2023 KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 7 Mayıs tarihinde sona ermiştir. Ardından, KGM kura çekimi ne zaman olacağı merakla araştırılmaya başlandı. Karayolları kura ne zaman, saat kaçta? 2023 KGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

KARAYOLLARI KURA NE ZAMAN?

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 Mayıs 2023 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantısı verilen İlk Atama Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 22/05/2023 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İLK ATAMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMAYA ESAS BELGELER :

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir) (Askerlik görevini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi ilave edilecektir.)

Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

Belgelik Fotoğraf (6 adet) ("Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun olacak)

Sağlık Kurulu Raporu

Mal Bildirim Formu (arkalı önlü tek kağıda çıktı alınacak) (Form için tıklayınız !)

KGM İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI