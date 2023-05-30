Karayolları kura çekimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Karayolları kura çekimini bekleyenler ise arama motorlarında Karayolları kura çekimi nereden izlenir? KGM Karayolları kura çekimi canlı izleme linki! Karayolları kura çekimi ne zaman? araması yapıyor.

Karayolları kura çekimi hakkında merak edilenler arasında Karayolları kura çekiminin nereden izlenebileceği yer alıyor. Karayolları kura çekiminin bugün itibari ile başlamasının ardından kuraya katılan vatandaşlar Karayolları kura çekimi nereden izlenir? KGM Karayolları kura çekimi canlı izleme linki! Karayolları kura çekimi ne zaman? araması yapıyor.

KARAYOLLARI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Karayolları kura çekiminin canlı yayını bulunmuyor. Karayolları kura çekimi KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

KGM işçi alımı kura çekimi sonuçları noter onayının ardından erişime açılacak.

KGM KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA!

KARAYOLLARI KURA NE ZAMAN?

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 Mayıs 2023 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantısı verilen İlk Atama Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 22/05/2023 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ATAMAYA ESAS BELGELER :

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir) (Askerlik görevini yerine getirmiş olanlar için Terhis Belgesi ilave edilecektir.)

Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

Belgelik Fotoğraf (6 adet) ("Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" kurallarına uygun olacak)

Sağlık Kurulu Raporu

Mal Bildirim Formu (arkalı önlü tek kağıda çıktı alınacak)

KGM İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

80 Ağır Makine Yağcısı,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

75 Aşçı,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

144 Bakım İşçisi,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

631 Düz İşçi,

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

42 Elektronik Ustası,

59 Greyder Operatörü,

168 İş Makinası Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

12 Makine Operatörü,

7 Marangoz,

15 Sıhhi Tesisatçı,

591 Sürücü Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

15 Vinç Operatörü,