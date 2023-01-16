İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Peki, Karaya oturan gemi kurtarıldı mı, hangi ülkenin gemisi? Karaya oturan gemi ne oldu?

Karaya oturan gemi kurtarıldı mı? İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Peki, Karaya oturan gemi kurtarıldı mı, hangi ülkenin gemisi? Karaya oturan gemi ne oldu? İşte detaylar...

KARAYA OTURAN GEMİ NE OLDU?

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

Bunun ardından yapılan açıklamada ise Boğaz trafiğinin askıya alındığı açıklandı.